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Fransa'dan Galatasaray için flaş iddia

Fransa'dan Galatasaray için flaş iddia

Devre arasında Marsilya'dan Galatasaray'a 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou'ya ayrılık yolu gözüktü. Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'equıpe, iç sayfalarında, "Mitroglou Galatasaray'dan ayrılıyor" başlığıyla verdiği haberde, Yunan forvetin sözleşmesinde 1 yıl daha bulunmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları içerisinde yer almadığını yazdı.

Yarım sezon forma giydiği sarı kırmızılı ekipte ikna edici bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvete, Terim tarafından istenmediğinin yöneticiler tarafından kendisine bildirildiği belirtilirken, Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.

Sadece bir kez fileleri havalandırabildi

Ligin ikinci yarısında Galatasaray'da 7 karşılaşmaya çıkan Kostas Mitroglou sadece 263 dakika sahada kaldı.

Sadece bir kez fileleri havalandırabilen Yunan forvet, 90+5'te Akhisarspor'a attığı golle sarı kırmızılıların şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan birini firesiz geçmesini sağlamıştı.

Marsilya ile 2022 yazına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki forvetin, Fransız ekibinde de geleceğinin olmadığı kaydedilirken, Mitroglou'nun kendi ülkesine dönüp, yeniden Olympiakos forması giymesinin yüksek ihtimal dahilinde olduğu öne sürüldü.

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