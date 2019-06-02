Binali Yıldırım'dan Başkan Dede'ye kutlama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tekrarlanan seçimleri kazanan AK Parti Adayı Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı.

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu tarafından tekrarlanmasına karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ilk sonuçlara göre seçimleri kazanan AK Parti Adayı Dede Yıldırım'ı telefonla aradı.

Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Yıldırım, AK parti Adayı Dede Yıldırım'ı tebrik etti. Görüşmede babasının adının da Topal Dede olduğunu söyleyen Dede Yıldırım, Binali Yıldırım'a gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür etti.