HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'ı deviren Anadolu Efes final kapısını araladı

Galatasaray'ı deviren Anadolu Efes final kapısını araladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 4. dakikayı 7-6 üstün geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyrek boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, birinci periyodu 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğin yaklaşık ilk 4 dakikasında hücum süresini iyi kullanamayan ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında kısa oyuncularıyla etkili olan Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-17. Kenardan oyuna dahil olan isimlerin katkısıyla skor farkını koruyan ev sahibi ekip, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında soyunma odasına 46-30 üstün girdi.

Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıya üst üste top kayıplarıyla girdi. Oyundan düşen rakibi karşısında hızlı hücumlarla ritimli oyununu sürdüren Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 24 sayıya kadar yükseltti: 60-36. Bir ara farkı 27 sayıya (67-40) çıkaran ev sahibi takım, son çeyreğe 67-42 önde gitti.

Final periyodunda skor farkını korumayı başaran Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-68 kazandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Samsun'da uyuşturucu ve içki içirerek tecavüze 4 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ve içki içirerek tecavüze 4 gözaltı
Mike Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır
Mike Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır
Artvin Yusufeli'nde seçimi kazanan belli oldu
Artvin Yusufeli'nde seçimi kazanan belli oldu
Kırıkkale Keskin'de sonuçlar belli oldu
Kırıkkale Keskin'de sonuçlar belli oldu
Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi
Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Ramazan’ın coşkusunu 'Ezgi Gecesi' ile taçlandırdı
İBB Ramazan’ın coşkusunu 'Ezgi Gecesi' ile taçlandırdı
Pakistan’da hastanede klima bozuldu 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Pakistan’da hastanede klima bozuldu 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le anlaştı
Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le anlaştı
Bayram öncesi bir kaza daha! Fethiye'de 6 kişi yaralandı
Bayram öncesi bir kaza daha! Fethiye'de 6 kişi yaralandı
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
CHP'li Bulut'tan kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi
CHP'li Bulut'tan kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Yorumlar