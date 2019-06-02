HABER /  DÜNYA

Mike Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır

Anadolu Ajansı
Mike Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Ticino kantonunun başkenti Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini ifade etti.

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız" dedi.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Artvin Yusufeli'nde seçimi kazanan belli oldu
Artvin Yusufeli'nde seçimi kazanan belli oldu
Kırıkkale Keskin'de sonuçlar belli oldu
Kırıkkale Keskin'de sonuçlar belli oldu
Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi
Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi
Pakistan’da hastanede klima bozuldu 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Pakistan’da hastanede klima bozuldu 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le anlaştı
Fenerbahçe Eljif Elmas için Atletico Madrid'le anlaştı
Bayram öncesi bir kaza daha! Fethiye'de 6 kişi yaralandı
Bayram öncesi bir kaza daha! Fethiye'de 6 kişi yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Ramazan’ın coşkusunu 'Ezgi Gecesi' ile taçlandırdı
İBB Ramazan’ın coşkusunu 'Ezgi Gecesi' ile taçlandırdı
CHP'li Bulut'tan kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi
CHP'li Bulut'tan kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
İstanbul'da hissedilen deprem korkuttu
İstanbul'da hissedilen deprem korkuttu
Mustafa Destici: Apo dahil tüm teröristler yok edilmeli
Mustafa Destici: Apo dahil tüm teröristler yok edilmeli
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Mehmet Cahit Turhan tarih verdi! İlk kullanan ülke biz olacağız
Mehmet Cahit Turhan tarih verdi! İlk kullanan ülke biz olacağız
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Yorumlar 1 yorum