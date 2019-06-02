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Samsun'da uyuşturucu ve içki içirerek tecavüze 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da uyuşturucu ve içki içirerek tecavüze 4 gözaltı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 18 yaşındaki kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.K. adlı kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edilmesi olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, C.A., F.G. ve E.P. adlı gençler ile E.Ö. adlı kadını gözaltına aldı.

Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi, 'cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu kullanımı ve temini' suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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