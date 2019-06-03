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Trump saldırılar için Rusya ve İran'ı suçladı

Trump saldırılar için Rusya ve İran'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yönetiminin Rusya ve İran'ın da desteğiyle İdlib'e saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Trump, dünyanın bu saldırıları izlemekle yetindiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar hakkında, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum" derken, dünyanın bu katliamı izlediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'deki saldırılara ilişkin "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullandı.

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