Türkiye Özbekistan maçı golleri ve geniş özeti

Euro 2020 elemelerinde kritik Fransa ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan'ı 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci gole izin vermedi. 2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4 yaptı.

A Milli Takımımız, son hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren goller ise Zeki Çelik'ten geldi. Öte yandan Milliler, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4. maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi moral depoladı.

Alanya'daki mücadeleye hızlı başlayan Milliler, golü de 17. dakikada buldu. İrfan Can'ın harika ortasına kafayı aynı güzellikte vuran Zeki Çelik, milli formayla ilk golünü Özbekistan ağlarına gönderdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan A Milli Takım, 2. yarıda da etkili olan taraftı. 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zeki Çelik, kendisinin ve millilerin 2. golünü kaydetti. 90. dakikada Abdülkadir'in yerde kalmasıyla bir de penaltı kazanan millilerde İrfan Can Kahveci kaleciyi geçemeyince mücadele 2-0 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE: 2 - 0 :ÖZBEKİSTAN

STAT: Alanya Bahçeşehir

HAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Deniz Türüç), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Abdulkadir Ömür), Efecan Karaca (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Emre Belözoğlu), Enes Ünal (Dk. 65 Ozan Tufan), Yunus Mallı (Dk. 46 Kenan Karaman)

ÖZBEKİSTAN: Suyunov, Khoshimov, İsmailov, Krimets, Sayfiev, Akhmedov, Hamrobekov, Musaev (Dk. 58 Urunov), Ruziev (Dk. 70 İbragimov), Masharipov, Shomurodov (Dk. 70 Abdukholikov)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 57 Zeki Çelik (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dorukhan (Türkiye)

A Milli Takım aday kadro

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.