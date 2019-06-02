Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar

Alanya'daki mücadeleye hızlı başlayan Milliler, golü de 17. dakikada buldu. İrfan Can'ın harika ortasına kafayı aynı güzellikte vuran Zeki Çelik, milli formayla ilk golünü Özbekistan ağlarına gönderdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan A Milli Takım, 2. yarıda da etkili olan taraftı. 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zeki Çelik, kendisinin ve millilerin 2. golünü kaydetti.