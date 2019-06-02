Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar
Euro 2020 elemelerinde kritik Fransa ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan'ı 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci gole izin vermedi. 2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4 yaptı.
A Milli Takımımız, son hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren goller ise Zeki Çelik'ten geldi. Öte yandan Milliler, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4. maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi moral depoladı.
Alanya'daki mücadeleye hızlı başlayan Milliler, golü de 17. dakikada buldu. İrfan Can'ın harika ortasına kafayı aynı güzellikte vuran Zeki Çelik, milli formayla ilk golünü Özbekistan ağlarına gönderdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan A Milli Takım, 2. yarıda da etkili olan taraftı. 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zeki Çelik, kendisinin ve millilerin 2. golünü kaydetti.
90. dakikada Abdülkadir'in yerde kalmasıyla bir de penaltı kazanan millilerde İrfan Can Kahveci kaleciyi geçemeyince mücadele 2-0 sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.