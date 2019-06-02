Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar

Euro 2020 elemelerinde kritik Fransa ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan'ı 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci gole izin vermedi. 2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4 yaptı.

Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar - Sayfa 1

A Milli Takımımız, son hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren goller ise Zeki Çelik'ten geldi. Öte yandan Milliler, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4. maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi moral depoladı.

116
Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar - Sayfa 2

Alanya'daki mücadeleye hızlı başlayan Milliler, golü de 17. dakikada buldu. İrfan Can'ın harika ortasına kafayı aynı güzellikte vuran Zeki Çelik, milli formayla ilk golünü Özbekistan ağlarına gönderdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan A Milli Takım, 2. yarıda da etkili olan taraftı. 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zeki Çelik, kendisinin ve millilerin 2. golünü kaydetti. 

216
Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar - Sayfa 3

90. dakikada Abdülkadir'in yerde kalmasıyla bir de penaltı kazanan millilerde İrfan Can Kahveci kaleciyi geçemeyince mücadele 2-0 sona erdi.

316
Türkiye - Özbekistan maçından fotoğraflar - Sayfa 4


Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

416