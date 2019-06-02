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Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti sinyali

Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti sinyali

KONYA’da düzenlenen iftar programı sonrası açıklamalarda bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum" diyerek yeni parti sinyallerini verdi.

KONYA’da düzenlenen iftar programına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, program sonrası açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada yeni parti sinyallerini veren Davutoğlu,  "Sadece kazanımlarımız olan özgürlüklerimizi değil temel değerlerimizi de yitirmemek için hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum. Bu yeni hâl bir milletin ve insanlığın geleceğine hitap edebilecek olan bir duruşun eseri olacaktır. Özetle ya yeni bir hâl ya da izmihlal" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklamaları, bugüne kadar hakkında 'yeni parti kurulacak' iddialarına verdiği en güçlü yanıt oldu.

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