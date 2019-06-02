Azez'de bombalı saldırı: 14 sivil öldü

Türkiye-Suriye sınırındaki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın bayram alışverişinin yapıldığı pazar bölgesinde olması ölü sayısını artırabileceği belirtildi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Halep'e bağlı Azez şehrinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Patlama sonrası büyük bir kargaşa yaşanırken, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Yaralıların 2'sinin kimliğinin tespit edildiği ve Azez kenti sakinlerinden olduğu kaydedildi.

Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi.