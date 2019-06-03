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Moğolistan uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Moğolistan uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

BEYOĞLU'nda Moğolistan uyruklu bir ailenin kaldığı evde kıskançlık krizi nedeniyle çıkan kavgada karı-koca birbirini bıçakladı. Olayda kadın ölürken kocası ise ağır yaralandı. 

Olay, Beyoğlu Okmeydanı, Fetihtepe Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir dairede meydana geldi. İddialara göre yaklaşık 2.5  ay önce cadde üzerinde bir daire kiralayan Moğolistan uyruklu Turbadrakh Masblaı(42) ile eşi Sarantuya Tsendsuren(34)  yanlarında 3 kişiyle burada yaşamaya başladı. 

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR 

Aynı konfeksiyon atölyesinde çalıştıkları öğrenilen karı-koca, iddiaya göre saat 21.30 sıralarında kıskançlık sebebiyle tartışmaya başladı. tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine karı-koca birbirini bıçakladı. Kavga sesleri üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evde ağır yaralı halde bulunan  Turbadrakh Masblaı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bıçaklanan Sarantuya Tsendsuren'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi. 

KISKANÇLIK KRİZİ 

Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından ölen Sarantuya Tsendsuren'ın cenazesi  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda birbirlerini bıçaklayan karı-kocanın aynı konfeksiyon atölyesinde çalıştıkları ve Turbadrakh Masblaı'n karısı Sarantuya Tsendsuren ile sık sık kıskançlık yüzünden tartıştıkları öğrenildi. 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan kıskançlık tartışmaları nedeniyle Turbadrakh Masblaı'ın işten çıkarıldığı karısının ise çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan dairenin sahibinin oğlu, "2.5 ay önce kiraya vermiştik. Bildiğim kadarıyla iki kız kardeş iki de eşleri vardı. Onlar kalıyordu" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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