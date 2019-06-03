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Rakibimiz Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe sakatlandı

Rakibimiz Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe sakatlandı

Fransa'nın Bolivya'yı 2-0 yendiği maçta genç yıldız Kylian Mbappe sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

A Milli Takımımızın UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakibi Fransa'da Mbappe krizi gündeme geldi. Bolivya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Fransa'da, yıldız oyuncu Mbappe karşılaşmanın 46. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. 

Ayak bileğinden sakatlanan genç yıldızın durumu ile ilgili henüz net bir açıklama ise yapılmadı. 

Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

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Zorlu maç 8 Haziran'da
A Milliler 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. 

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde liderlikte bulunuyor.

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