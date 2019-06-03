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Fransa Ligue 1'de kalan takım belli oldu

Fransa Ligue 1'de kalan takım belli oldu

Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) kaldı.

Fransa Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı.

Dijon, rakibini 28 ve 90+1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens'ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne'den geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.

Fransa'da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2'ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1'e yükselen takımlar oldu.

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