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Fransa'dan terör örgütü YPG karargahına resmi ziyaret

Fransa'dan terör örgütü YPG karargahına resmi ziyaret

Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez, Suriye'de işgal altında bulunan YPG bölgesi Kobani'yi ziyaret etti.

Batı'nın YPG'ye yönelik iki yüzlü tutumu devam ediyor. Bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden Avrupa, diğer yandan da YPG'ye kol kanat germeye devam ediyor. O Avrupa devletlerinin başında da Fransa var.

Kobani'ye resmi ziyaret

Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez önce Suriye'nin YPG işgalindeki Kobani kentine gitti. Bölgedeki SDG'li Halid İsa’nın yer aldığı bir heyetle görüşen Sarnez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Marielle de Sarnez, basına verdiği demeçte “Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Aynı zaman DEAŞ terörüne karşı savaşan savaşçıları görmektir. Fransa şimdiye kadar Suriye Demokratik Güçleri’nin yanında durdu ve bundan sonra da yanında duracaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir” dedi.

Terörist mezarlıklarını gezdi

YPG'nin terörist mezarlıklarını ziyaret eden Sarnez daha sonra bölgeyi gezerek teröristlerle vakit geçirdi, Kobani ve bölge gidişatı hakkında bilgi aldı. Terör örgütünün mezarlığında Marnez "Özgürlükleri için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Buraya terör örgütü DEAŞ'la savaşta canlarını feda eden binlerce kadın ve erkek savaşçının anısı önünde saygıyla eğilmek için geldim”ifadelerini kullandı.

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