İBB'den Çölyak ve PKU hastalarına glutensiz çikolata ve hediye paketleri

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal sorumluluk misyonuna uygun olarak Çölyak ve PKU hastalarına (Fenilketonüri) glutensiz çikolata ve hediye paketleri göndermeyi gelenek haline dönüştüren İstanbul Halk Ekmek, Ramazan Bayramı’nda da glutensiz ürün kullanan tüketicilerini unutmadı.

İSTANBUL Halk Ekmek Çölyaklı ve PKU’lu bireyleri bu bayramda da unutmadı. Her iki beslenme grubu için ayrı ayrı özel hediye paketleri hazırlanıyor.

Çölyaklılar için hazırlanan hediye paketlerinin içerisinde glutensiz gofret, glutensiz kurabiye, glutensiz ekmekler ve glutensiz nişastalı karışım (GNK) bulunmaktadır. Normal ekmek özlemi çeken glutensiz beslenmesi gereken bireylerin (çölyak, gluten intoleransı, otizm vs.) bu özlemlerini gidermeye yardımcı olacak ekmeğimiz, tat, koku ve yapı olarak normal ekmeğe çok benzerlik göstermektedir. Besin değerleri açısından oldukça zenginleştirilen glutensiz ekmeğimizde, glutensiz ekşi hamur kullanılmaktadır. Çeşitli tahıllarla karabuğday unu, mısır unu, pirinç unu ve pirinç kepeği ile zenginleştirilen Çölyaklılar için Glutensiz Nişastalı karışımımız ile yapılan her şey, tat ve görünüş olarak normal un ile yapılan ürünleri aratmamaktadır.

PKU’lu bireyler için hazırlanan hediye paketlerinin içerisinde ise düşük proteinli çikolata, düşük proteinli ekmekler ve düşük proteinli nişastalı karışım (GNK) bulunuyor. Düşük proteinli beslenmesi gereken bireylerin (PKU, MSUD, Organik asidemi ve diğer metabolizma bozukluğu olan bireyler) normal ekmek özlemi çeken bu bireylerin bu özlemini gidermeye yardımcı olacak bu ekmeğimiz, tat, koku ve yapı olarak normal ekmeğe çok benzerlik göstermektedir. İnülin, havuç tozu ve selüloz lifi ile zenginleştirilen düşük proteinli nişastalı karışımız (GNK) ile yapılan her şey, tat ve görünüş olarak normal un ile yapılan ürünleri aratmamaktadır.

Çölyak ve PKU’lulara farklı bir bayram yaşatma geleneğini Ramazan Bayramı’nda da sürdüren İstanbul Halk Ekmek, bayram hediye paketlerini toplamda ulaşılabilir 802 özel beslenme diyetine tabii bireye İstanbul başta olmak üzere, tüm Türkiye’ye PTT Kargo ile ücretsiz olarak gönderiliyor.