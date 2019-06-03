Galatasaray transferler için geri sayımda!

Galatasaray'da tüm dikkatler transferde... Takıma yapılacak takviyeler için önceliğin bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncular olduğu bilinirken bir çok yerli ve yabancı isim ile temasların sürdüğü öğrenildi.

Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile imza aşamasına kadar gelindiği iddia edilirken, Toulouse ile sözleşmesi sonra eren ve hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Jimmy Durmaz ile de prensip anlaşmasına varıldığı belirtiliyor.

3 kulvarda da mücadele edecek olan sarı kırmızılıların Muslera'ya genç ve iyi bir alternatif arayışları sürerken, bu bölge için en kuvvetli adayın Ankaragücü'nün 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır olduğu öğrenildi. Öte yandan kulübüyle kontratı devam eden Altay için henüz resmi bir girişim yapılmadığı da gelen haberler arasında.

Devre arası transfer döneminde de adı başta Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere bir çok takımla anılan Belhanda için henüz resmi bir teklifin olmadığı ve Galatasaray'ın da UEFA Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek Faslı oyuncuyu kadrosuna tutmak istediği öğrenildi.