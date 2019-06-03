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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde Muhammet Zeki Aydın yönetimindeki 48 LG 057 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Kazada Nurgül İnan olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Muhammet Zeki Aydın yönetimindeki 48 LG 057 plakalı otomobil, Milas-Selimiye kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada Nurgül İnan olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan 4 yaşındaki Muhammet Zeki Aydın yaralandı. 

Yatağan Milas kara yolu Korucuk mevkisinde ise Sefa Öztürk'ün kullandığı 48 YJ 232 plakalı araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Esra Öztürk yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Milas-Bodrum kara yolunda sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 48 UG 984 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BPT 467 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yol kenarındaki dereye devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde sıkışan Gülten Alkan'ı güçlükle çıkardı. Kazada Alkan ile Mustafa Siray, Muttalip Solmaz ve İslan Ken yaralandı.

Yaralılar 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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