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Tunceli'den yürek yakan şehit haberi

Tunceli'den yürek yakan şehit haberi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. İlçe kırsalında arazi arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen çatışmada 1 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 

Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesine koştu. 

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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