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Adıyaman'da ticari araç devrildi: 3 ağır 7 yaralı

Adıyaman'da ticari araç devrildi: 3 ağır 7 yaralı

Adıyaman'da Necati Tuncay idaresindeki hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 3 ağır 7 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Beyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Meryem ve Reyyan Tuncay yaralandı. 

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyyan Tuncay'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, yaralılara ilk müdahaleyi hemşire olan ve Malatya'dan Adıyaman'a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin yaptığı öğrenildi.

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