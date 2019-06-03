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ABD'de helikopter düştü 3 ölü

ABD'de helikopter düştü 3 ölü

ABD'de düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza ABD'nin Arkansas eyaletinde Mulberry dağlık bölgesinde meydana geldi.

İçinde 3 yolcusu bulunan Robinson R44 Raven II tipi helikopter bölgede düzenlenen Backwoods Müzik Festivali için katılımcılara hava turu düzenliyordu.

Yerel medya, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştüğünü; helikopter enkazına akşam saatlerinde ulaşıldığını; pilot dahil 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Kaza sonrası festival yetkilileri, konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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