HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili "Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Tükenmişlerin, yenilmişlerin kendilerini yenileme isteği zaman zaman yeni parti iddialarını gündeme taşıyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Nehirleri küçültmenin gereği yoktur

"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Tükenmişlerin, yenilmişlerin kendilerini yenileme isteği zaman zaman yeni parti iddialarını gündeme taşıyor. Siyasi partiler demokrasinin akan nehridir. Bu nehirleri küçültmenin gereği yoktur. Davutoğlu bey ne yapacak? 103 parti var, 104 olacağım diyorsa yolu açık olsun."

SON DAKİKA HABERLERİ
FIFA açıkladı Sierra Leone'nin yasağı kalktı
FIFA açıkladı Sierra Leone'nin yasağı kalktı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe için zafer duası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe için zafer duası
Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı
Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı
Bakan Hulusi Akar sert çıktı kimsenin haddi değil.
Bakan Hulusi Akar sert çıktı kimsenin haddi değil.
AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı
AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
Haziran 2019 Akrep Burcu maddi konular önemli Hande Kazanova
Haziran 2019 Akrep Burcu maddi konular önemli Hande Kazanova
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'ye sert açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'ye sert açıklama
Terazi Burcu Hande Kazanova öğrenmeye açık olacaksınız Haziran 2019
Terazi Burcu Hande Kazanova öğrenmeye açık olacaksınız Haziran 2019
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Hande Kazanova Haziran 2019 Başak Burcu kariyer ve iş önemli
Hande Kazanova Haziran 2019 Başak Burcu kariyer ve iş önemli
Sivas bayram namazı saatli kaçta 2019 Diyanet bayram namaz saatleri
Sivas bayram namazı saatli kaçta 2019 Diyanet bayram namaz saatleri
Yorumlar