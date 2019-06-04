Terazi Burcu Hande Kazanova öğrenmeye açık olacaksınız Haziran 2019

Bu Haziran ayında daha çok kariyerinize ve yapacaklarınıza odaklanmanız gerekecek. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Terazi burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Terazi burcunu neler bekliyor?

Merkür ve Güneş’in, İkizler Burcu’nda olduğu hızlı ve hareketli dönemlerden bir tanesi sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Hem kendinizi geliştireceğiniz hem de diğer insanlarla bir araya gelip aynı zamanda öğrenmeye açık olduğunuz bir süreç olacak.

Bu Haziran ayında daha çok kariyerinize ve yapacaklarınıza odaklanmanız gerekecek. 3 Haziran’da bir Yeniay oluşacak. Seyahat, eğitim ve yabancı insanlarla yapılacak olan işleri hareketlendirebilir.

4 Haziran’da Merkür, Yengeç Burcu’na geçiyor. Kariyer ve iş alanlarınızda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracaksınız. Bu konuşma ve görüşmeler, hayatınızla ilgili konularda olabilir.Bu ay 14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızın sorumlulukları bu dönemde artabilir. İş hayatınızda yaşayacağınız birtakım mücadele ve dengesizlikler aile hayatınıza ters bir şekilde aktarılabilir.

16 haziran civarında iş ile ilgili konularda bazı hayal kırıklıklarına açık olacaksınız. 21 Haziran’dan sonra kendinizi tamamen kariyer alanlarınıza vereceksiniz. 27 Haziran bu anlamda dikkat çekici olacak. Güzel bir ay diliyorum.