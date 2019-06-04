HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı

BEŞİKTAŞ'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.

Yıldız Mahallesi, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı
AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'ye sert açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'ye sert açıklama
Manisa Soma'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Manisa Soma'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Bayram tatilinde 3 günlük acı tablo 26 ölü 266 yaralı
Bayram tatilinde 3 günlük acı tablo 26 ölü 266 yaralı
PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara vuruldu!
PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara vuruldu!
Binali Yıldırım: Fevkalade talihsiz bir karardır
Binali Yıldırım: Fevkalade talihsiz bir karardır
ÖNCEKİ HABERLER
Haziran 2019 Akrep Burcu maddi konular önemli Hande Kazanova
Haziran 2019 Akrep Burcu maddi konular önemli Hande Kazanova
Terazi Burcu Hande Kazanova öğrenmeye açık olacaksınız Haziran 2019
Terazi Burcu Hande Kazanova öğrenmeye açık olacaksınız Haziran 2019
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Hande Kazanova Haziran 2019 Başak Burcu kariyer ve iş önemli
Hande Kazanova Haziran 2019 Başak Burcu kariyer ve iş önemli
Eskişehir'de bir genç para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı
Eskişehir'de bir genç para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Milli Savunma Bakanlığından sert açıklama
Milli Savunma Bakanlığından sert açıklama
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Yorumlar