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Haziran 2019 Akrep Burcu maddi konular önemli Hande Kazanova

Haziran 2019 Akrep Burcu maddi konular önemli Hande Kazanova

Akrep burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Akrep burcunu neler bekliyor?Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. 9 Haziran’dan sonra maddi konularda daha rahat hareket edeceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız.

Bu ay maddi konular ön planda olacak sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Parasal konularda almanız gereken önemli kararlarınız varsa 3 Haziran’da oluşacak Yeniay ile bu kararlarınızı harekete geçirebilirsiniz.4 Haziran’dan sonra seyahatlerin artacağı bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Daha az samimi olduğunuz insanlarla olan konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir.

9 Haziran’dan sonra maddi konularda daha rahat hareket edeceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. 14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerinde dikkatli olmalısınız. Olumsuz düşünce yapısıyla hareket edebilirsiniz. Bazı fikirlerinizin kabul görmediğini fark edeceksiniz.

Bu süreçte önemli birtakım girişimleriniz varsa geri adım atmak sizin için faydalı olabilir. 17 Haziran’da bir Dolunay gerçekleşecek. Maddi konularda sıkıntı yaşadığınız alanlarda güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız.

21 Haziran’dan sonra kendinizi geliştireceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Seyahatleriniz artabilir. 27 Haziran’dan sonra ise işinizde kendinizi daha çok ortaya koyacaksınız. Güzel bir ay diliyorum.

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