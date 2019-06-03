Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'ye sert açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'de yayınlanan bir programda askere yönelik açıklamalarına sert tepki geldi. Programdaki ifadeler hadsiz ve yakışıksız olduğu belirtilirken yasal sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Akit TV'de generaller için "eşek gibi saf tutacaklar" sözlerine tepki geldi. Hadsiz ve yakışıksız olarak nitelendirilen ifadeler için yasal sürece işaret edilirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, askere yönelik bu tür sözleri geçmişin bir hastalığı olarak niteledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akit TV'deki bir program sırasında generallere yönelik bir takım açıklamalarda bulunan Murat Alan'a tepki geldi. Açıklamada, Alan'ın hakarete varan tahripkar bir dil kullandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir.

Er’inden Generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin bağrından çıkmıştır. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz."

Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon programında generallere yönelik zikredilen ifadelere ilişkin, "Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük tepki almıştır." dedi.

''Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz." diyen Çelik, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın talimatları doğrultusunda her türlü terör örgütüne karşı bu derece güçlü bir mücadele verirken, bu tip bir provokatif açıklama maalesef Türkiye'de eski alışkanlıkları depreştirmeye çalışan son derece talihsiz bir açıklama olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ordusunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün unsurları da temizlendikten sonra demokrasi sınavı vermiş, yasalara, milletimize ve devletimize bağlılığını göstermiş generaller görev yapmaktadır.''

"Milletimizin her kesiminden büyük tepki almıştır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erinden generaline kadar bütünleşmiş bir şekilde kendilerine verilen görevleri icra ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

''Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük bir tepki almıştır. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin devlet başkanı olarak aynı zamanda ordularımızın başkomutanıdır. Tam bir birlik bütünlük içinde Türkiye terörle mücadelesini sürdürmektedir. Geçmişten beri Türkiye'de birtakım provokatif durumlar ortaya çıkarmak isteyenler, ordu üzerinden bu tip açıklamalar yaparak bunu gerçekleştirmeye çalışırlardı. Bu, geçmişin hastalıklarından bir tanesidir, çok uzun zaman evvel terk edilmiş hastalıktır. Maalesef yeniden bu şekilde nüksetmesi gibi bir teşebbüs ortaya çıktı."