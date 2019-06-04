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Hasan Ali Kaldırım İngiltere yolcusu! Menajerle temas kuruldu

Hasan Ali Kaldırım İngiltere yolcusu! Menajerle temas kuruldu

West Ham United'in Fenerbahçe'nin sol bekiyle ilgilendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Hasan Ali Kaldırım'ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Hasan Ali'nin ismi 2017 yılında da Doğu Londra kulübü West Ham ile anılmıştı. Yine aynı takım, iki yıl sonra transfer için Hasan Ali'nin menajeriyle temas kurdu.

BBC'ye konuşan futbolcunun menajeri, Hasan Ali'nin İngiltere Premier Ligi'nde oynamakta istekli olduğunu söyledi. 29 yaşındaki Fenerbahçe'nin sol bekinin sözleşmesinde "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

224 maçta 5 gol
Almanya doğumlu Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon 750 bin dolar bonservis bedeli karşılığı transfer oldu ve oynadığı 224 karşılaşmada 5 gol attı.

hasan ali kaldırım

Ligi 6. bitiren Fenerbahçe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Hasan Ali, 30 kez de Türk Milli Takımı forması giydi. Haziran ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosuna seçilen tek Fenerbahçeli oyuncu oldu.

West Ham ilk 10'a girdi
West Ham ise menajer Manuel Pellegrini yönetminde 2013'ten bu yana ilk kez İngiltere Premier Ligi'nde ilk 10'a girdi.

Andy Carroll, Samir Nasri ve Adrian'ı serbest bırakan West Ham şu ana kadar bonservis bedeli ödemeden iki kaleci transferi yaptı.

Doğu Londra ekibi Espanyol'den Roberto Jiménez Gago ile Millwall'dan kaleci David Martin'i renklerine kattı.

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