Martin Skrtel'den olay Fenerbahçe açıklaması: Bir sonuca varamadık

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında açıklama yapan tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, kulüple yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadığını söyledi.

Geleceği ile ilgili konuşan ve birkaç teklif aldığını belirten Martin Skrtel, sarı-lacivertli kulüple yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmak için de görüştüğünü söyleyen Slovak oyuncu, "Takım isimleri vermeyeceğim ama şu anda geleceğim menajerimin elinde. Bazı teklifler var ve kısa sürede aileme ve bana uygun bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe ile görüştüm ancak net bir sonuca varamadık. Her seçenek masada, ne olacağını göreceğiz" dedi.

Ligde kalmayı başardık!

Geçen sezonun kötü olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki oyuncu "Sezon sonuna doğru toparladık, ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı başardık ve sonunda 6. sırayı aldık. Tabii ki hayal kırıklığı çok büyüktü ancak futbol böyle. Önümüzdeki sezon hem benim için, hem de Fenerbahçe için daha iyi olacak, buna inanıyorum" diye konuştu.

Eski takımı hakkında konuştu

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu nedeniyle çok mutlu olduğunu da söyleyen Skrtel, "Evimde Liverpool'u destekledim ve geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından çok mutluydum. Bence bunu hak ettiler" ifadelerini kullandı.

119 maçta 7 gol

2016'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 119 maça çıktı ve 7 de gol attı.