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Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor mu? İlk kez konuştu

Jimmy Durmaz Galatasaray'a geliyor mu? İlk kez konuştu

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da yarışacak olan Galatasaray'ın transfer hedeflerinden olan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında konuştu.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, tekrar Türkiye'de oynamak istediğini söyledi.

"Türkiye'ye dönmek istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Jimmy Durmaz, "Türkiye'de futbol oynamayı çok sevmiştim. Evet, geri dönmek istiyorum ancak EURO 2020 elemelerinde çok önemli iki maç oynayacağız. Şu an için bu maçlara odaklandım" dedi.

İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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