Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti

Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ’ı 68-64 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da sayılar bulmakta zorlanırken, televizyon molasına 6-6’lık eşitlikle girildi.

Fenerbahçe Beko sonraki bölümde Melli, Kalinic ve Ali Muhammed’in hücum etkinliğinin yanı sıra TOFAŞ’ın top kayıplarını değerlendirerek ilk çeyreği 17-13 önde kapadı.

İkinci çeyrekte oyun ritmini bulamamasına karşın savunmasıyla TOFAŞ’ı hataya zorlayan Fenerbahçe Beko, aradaki farkı da korudu. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 34-23 önde gitti.

Dönüşte Melih ve Guduric’in skora katkısıyla hücumdaki ritmini koruyan Fenerbahçe Beko, Yiğit’in üç sayı isabetine karşın televizyon molasına 13 sayı farkla 48-35’lik skor avantajıyla girdi.

Mejia’nın üst üste sayıları TOFAŞ’ı ayakta tutarken Muhsin’in smaç basketi sonrası 27’nci dakika içerisinde fark 8’e indi: 50-42.

Kader çeyreğine ise Fenerbahçe Beko, 56-44’lük üstünlükle başladı.

Maçın son çeyreğine de hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Sinan Güler’in turnike basketiyle 32’nci dakika geçilirken farkı 16’ya çıkardı: 62-46. İlerleyen dakikalarda rakibin skor rehavetine girmesini iyi değerlendiren TOFAŞ, müthiş bir geri dönüşle 14-0’lık seri yakaladı ve son dakikaya girilirken skor 66-62’ye geldi.

Mola sonrası Trice, turnike basketiyle farkı 2’ye indirirken, Fenerbahçe Beko cevabı Sloukas ile verdi. Fenerbahçe Beko, son anlarda ecel terleri döktüğü mücadeleyi 68-64 kazanarak saha avantajını korudu.

Serinin üçüncü maçı 6 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Bursa TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak.