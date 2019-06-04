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İBB'den Ramazan Bayramı etkinlikleri Maltepe ve Yenikapı'ya yıldız yağacak

İBB'den Ramazan Bayramı etkinlikleri Maltepe ve Yenikapı'ya yıldız yağacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı ve Maltepe sahillerinde Ramazan Bayramı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.  

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenikapı ve Maltepe sahillerindeki etkinlik alanlarında, Türk sanat müziğinden Türk halk müziği dinletilerine, tiyatrodan sahne gösterilerine, orta oyunlarından Hacivat-Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik İstanbullularla buluşacak. 

İstanbullular birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle müzik dolu saatler yaşayacak.

Maltepe sahilindeki etkinlik alanında 5 Haziran'da Onur Şan, 6 Haziran'da Coşkun Sabah, 7 Haziran'da İsmail Altunsaray, 8 Haziran'da Yusuf Güney ve 9 Haziran'da Koliva sahne alacak.

Yenikapı sahilinde ise 7 Haziran'da Özgün, 8 Haziran’da Bahadır Tatlıöz müzikseverlerle buluşacak.


Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir bayram tatili yaşayacak. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan orta oyunu, meddah ve Karagöz-Hacivat gösterileri izleyecek olan çocuklar,  renkli tiyatro oyunları ile eğlencenin tadına varacak.


İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek.

Her gün saat 12.00'de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 

ibb
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