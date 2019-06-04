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Temel Karamollaoğlu'ndan YSK'nın tartışmalı kararına ilginç değerlendirme

Temel Karamollaoğlu'ndan YSK'nın tartışmalı kararına ilginç değerlendirme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YSK 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına yönelik verdiği kararla ilgili, “Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak böyle bir karar aldı zannediyorum” dedi.

Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Bütün kardeşlerimizin, ülkemizde yaşayan herkesin bayramını tebrik ediyorum. Cenabıhak daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin bizlere. İnşallah bu bayramı huzur içinde atlattık, bundan sonraki bayramlara da huzur içinde kavuşuruz. Bundan sonra gelecek olan yakında seçimler var, o seçimlere kadar da ülkemizde huzur ve barış hakim olur. Onu temenni ediyoruz, kardeşlik havası içinde inşallah bir seçimi de birlikte atlatmış oluruz."

Karamollaoğlu YSK'nın tartışmalı kararına ilişkin açıklama

Karamollaoğlu, YSK'nın 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararını değerlendirdi. Karamollaoğlu, şöyle konuştu: 

"Ben sandık kurulu üyelerinin bu seçimde hile yaptıklarını zannetmiyorum ama hatalar yapılmış olabilir, yanlışlıklar olabilir. Onlarla ilgili verilecek cezai hüküm varsa o da verilir. Ancak tabii şu kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi de kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak, çünkü bütün partiler üye verecek, tekrar görevliler belirlenecek valilik tarafından vesaire.

Bunlar biraz daha prosedürü uzatacağı için böyle bir karar alındı zannediyorum. Ümit ederim ki sandık başlarında bulunanlar da bu sefer geçmişe nazaran daha titiz davranırlar, bu sefer herhangi bir hata, herhangi bir müdahale olmaz inşallah.”

Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarının da bayramını kutlayarak, camiden ayrıldı.

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