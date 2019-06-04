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Pençe harekatında yeni gelişme! 6 terörist daha öldürüldü

Pençe harekatında yeni gelişme! 6 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının AKuzey Irak'ta Avaşin -Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte harekatın başladığı günden bugüne toplam 34 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

TSK PKK'nın 6 odalı mağarasının vurulma anlarını paylaştı;

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı'nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.

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