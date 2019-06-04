Beşiktaş BB Erzurumspor'dan Lokman Gör ile anlaşma sağladı.

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın geçmesiyle transfer harekatını hızlandıran Beşiktaş, B.B. Erzurumspor’da forma giyen Lokman Gör ile anlaşma sağladı.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Doğan Erdoğan'dan sonra bir isimle daha el sıkıştı. BB Erzurumspor forması giyen sol stoper Lokman Gör, TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı kulüp, BB Erzurumspor ile bonservis pazarlığına başladı. BB Erzurumspor'un bu transfer için 500 bin avro istediği ifade edildi.

500 bin avro çok!

Bedeli yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, indirim için pazarlıkları sürdürürken, aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'dan onay beklendiği belirtildi.

Lokman Gör'ün Beşiktaş ile anlaşması sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların farkllı yorumlarıyla karşılandı. 28 yaşındaki Lokman Gör bu sezon BB Erzurumspor ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.