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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya sitesi Twitter'dan 27 saniyelik bir video paylaştı.

İstanbul'un farklı yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a hareket etti

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah İstanbul'a hareket etti.

Parti örgütü ve vatandaşlarla çeşitli bayramlaşma programlarına katılması beklenen Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.

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