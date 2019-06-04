Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için "81 siyasi parti var, 82'nci parti ne işe yarayacak?" dedi. Dünyanın hızla değiştiğini söyleyen Çiçek, "solcular millici oldu, sağcılar da küreselci" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Sözcü'den Özlem Gürses'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Maaşımı bağışlıyorum

Ben 2015 yılından bu yana Meclis'teki görevlerimden para almıyorum. Görevlerimden dolayı resmi bir maaş ödemesi yapılıyor tabii ama ben aldığım paranın tümünü çeşitli vakıflara bağışlıyorum.

Ben TÜSİAD'ı anlamıyorum

Cumhurbaşkanı da dahil tüm siyasetçiler elbette eleştirilebilir. Ama toplantılarda en ön sırada oturup büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı alkışlayanların sonra çok sert açıklamalar yapması bana tutarlı gelmiyor. Yoksa ben zaten ekonomi, adalet ve dış politika alanlarındaki ülke sorunlarının 4 ayaklı bir siyasi vizyonla ele alınması gerektiğini yıllardır söylüyorum.

81 siyasi parti var, 82'nci parti ne işe yarayacak?

Türkiye'de şu anda tam 81 siyasi parti var. 82'ncisi ne işe yarayacak Özlem Hanım? Şu anda var olan siyasi partilerden nesi farklı olacak? Sadece bir kişiye ya da bir fikre karşı olduğunuz için bir parti kurulur mu? Bu sözünü ettiğiniz yeni partilerin ekonomi, dış politika, yargı konularında çözümleri nedir mesela?

Solcular millici oldu, sağcılar da küreselci

Bizim en önemli sorunlarımızdan biri de hem sağda hem solda reel siyaseti inşa edememiş olmak maalesef. Üstelik siyaset de tıpkı hayat gibi sürekli olarak değişen, gelişen, kendini yenileyen bir alan. 40 yıl öncenin siyaseti ile bugününki aynı değil. Dünya hızla değişiyor, solcular millici oldu, sağcılar da küreselci.

Bana oy vermedikleri de oldu

40 yıl öncesinin siyasi kavramları ile bugünün sorunlarına çözüm bulunabilir mi? Mümkün değil. Benim 3 evladım var, hepsi farklı görüşlerde oy kullanabiliyor. Ve inanın bana oy vermedikleri de oldu.