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Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşme imzalayacak

Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşme imzalayacak

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak. 

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi. 

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