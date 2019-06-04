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O camide bayram namazı iki kez kılındı nedenine bakın

O camide bayram namazı iki kez kılındı nedenine bakın

IĞDIR merkezdeki Hacı Hüseyin Çağlar Camii'nde bayram namazı, cemaatin çok olması nedeniyle iki kez kılındı.

Iğdır'da binlerce kişi saat 05.16'da kılınan bayram namazı için camilere akın etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 500 kişi kapasiteli Hacı Hüseyin Çağlar Camii'nde de aşırı yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar, yer olmadığı için camiye giremedi ve bayram namazı kılamadı.

Dışarıda kalan 20 kişi için ikinci kez kıldırdı

Bunun üzerine İmam Hüseyin Yeşil'den ikinci kez bayram namazı kıldırmasını istediler.  İmam Yeşil de dışarıda kalan 20 kişi için ikinci kez bayram namazı kıldırdı.  

İmam Hüseyin Yeşil, "İkinci kez bayram namazı kılmanın tuhaf tarafı yok. İkinci defa bayram namazı kılınabilir. Namazın zamanı güneş doğup yükseldikten sonra başlar, öğle namazı vaktine kadar devam eder. İki defa namaz kılmak ilk değil. Bir kaç yıldır biz iki ya da üç kez namaz kılıyoruz. Geç kalanlar var, yer bulamayanlar var.  Allah hayırlı bayramlar nasip etsin" dedi.

Namaz bitiminde vatandaşlar, cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.

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