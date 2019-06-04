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Alt lige düşen Akhisarspor'da deprem! Oyuncular gitmek istiyor

Alt lige düşen Akhisarspor'da deprem! Oyuncular gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da takımda kalması beklenen Edin Cocalic ve Adrien Regattin'in yönetime ayrılmak istediklerini söylediği öğrenildi.

Yurt içi ve dışından teklifler alan Cocalic ve Regattin'in, 1'inci Lig'de forma giymeyi düşünmedikleri ve bonservisleri konusunda kendilerine kolaylık sağlanmasını talep ettikleri vurgulandı.

Geçen sezonun devre arasında Belçika'nın Mechelen takımından gelen Boşnak stoper Cocalic'in eski takımına dönebileceği bildirildi. 

Faslı orta saha oyuncusu Regattin'e ise Süper Lig'den teklifler geldiği dile getirildi. Başkan Hüseyin Eryüksel'in ise maliyetleri yüksek olan iki oyuncuyu makul bir fiyata gönderebileceği iddia edildi.

Hem yönetimde hem de takımda belirsizliklerin yaşadığı Ege ekibinde diğer yabancı futbolcular Manu, Barbosa, Lopes, Sissoko, Josue ve Serginho da yeni sezonda büyük ölçüde  Akhisar'da olmayacak.

Lukac, Rotman, Vrsajevic ve Bokila'nın ise durumları henüz netleşmedi.  

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