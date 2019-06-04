Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır-Lice bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda beş PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Diyarbakır'da devam eden terör operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.