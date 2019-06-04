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Skandal sözler sonrası Gaziantep'teki imama soruşturma

Skandal sözler sonrası Gaziantep'teki imama soruşturma

Gaziantep'te, bayram namazı önceki vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" diyen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, 'Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandı.

İmamın skandal sözleri kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı. 

Valilik soruşturma başlattı

Gaziantep Valiliği de tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır."

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