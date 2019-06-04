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Karius yuvadan uçuyor mu?

Karius yuvadan uçuyor mu?

Alman basını, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Karius'un Bundesliga'ya dönebileceğini yazdı. Werder Bremen, 25 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor.

Alman basınına göre; 25 yaşındaki file bekçisi, ülkesine dönmeye çok yakın. Çünkü Werder Bremen’in başarılı file bekçisi Jiri Pavlenka’ya Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler var.

Pavlenka’nın tek alternatifi
Bu tekliflerden en önemlileri ise Juventus ve Liverpool tarafından yapılanlar. Bu iki kulübün ilgisi, Jiri Pavlenka’nın Werder’de kalmasının zorluğuna işaret ediyor.

Bu yüzden de Alman Kulübü, Beşiktaş’ta huzursuz olan Loris Karius’u transfer etmek için temaslarda bulunuyor. Alman basınına göre Karius, Jiri Pavlenka’nın yerini dolduracak tek alternatif olarak düşünülüyor.

Sevgilisine daha yakın olacak
Karius transfer gerçekleşirse, Almanya'da yaşayan kız arkadaşıyla daha sık görüşebilecek.

Hatırlanacağı gibi Thomalla, Alman kaleciyle sürekli buluşamamaktan şikayet etmişti.

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