Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar

Güne yatay seyirle başlayan dolar kuru sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kısa süreli yükselişin ardından düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 5,78 seviyesinden işlem görürken, euro ise 6,50'den işlem görüyor.

Yeni güne 5,83 seviyesinden başlayan dolar kuru sabah saatlerindeki kısa süreli yükselişin ardından yönünü aşağı doğru çevirdi. Sabah 09.30 civarında gün içi en yüksek seviyesi olan 5,86'yı gören dolar, öğle saatlerine doğru düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 5,78 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,50'den alıcı buluyor.

Yurt içi piyasalar tatilde

Analistler, bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla yurt içinde piyasalarda işlem gerçekleşmediğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.