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Ramazan Bayramı'nda uzmanından beslenme önerileri

Ramazan Bayramı'nda uzmanından beslenme önerileri

Denizli Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Meryem Güç, bayramda özellikle tatlı ve et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan'da oruca alışan bünyeyi yormadan yemek tüketilmesi gerektiğini kaydetti. 

Ramazan Bayramı'nda sağlığın bozulmaması ve bayramın tadının kaçmaması için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Meryem Güç, özellikle aşırı tatlı ve et tüketiminden kaçınılması gerektiğini dile getirdi. 

Güç, konuşmasına şu şekilde devam etti;
“Oruçların bitmesi ile artık bayrak gelmiş bulunmakta. 15 saatlik bir açlık ve susuzluk söz konusu biliyorsunuz ki. Ramazan ayı boyunca midemiz buna alıştı. Bayramda da mideyi yormamak adına öğünleri hafif şeylerle geçiştirmek gerekli.

 Meyve sık tüketilmeli, bol su tüketilmeli. Çünkü Ramazan boyunca yeterli sıvı miktarını alamamış olduk. Bunun dışında tatlıya dikkat etmek gerekiyor. Malum yaz aylarında şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tüketmek çok daha mantıklı olacaktır, dondurma, güllaç, sütlaç gibi.

Etli sebze yemekleri
Onun dışında çok ağır et yemekleri yerine sebze ya da etli sebze yemeklerini tercih etmek daha mantıklı. Yoğurt tüketimine, süt tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Hayatımızın tüm dönemlerinde olduğu gibi bayramda da abartmadan sağlıklı besinleri tüketmek gerekmektedir.” 

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