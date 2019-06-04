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Yusuf ve Abdülkadir için son karar!

Yusuf ve Abdülkadir için son karar!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldığını açıkladı ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına bağlanarak transfer açıklaması yaptı ve Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Açık söyleyeyim Abdülkadir ve Yusuf'a gelen teklifler var ama biz iki oyuncumuzu da kadroda tutmak istiyoruz. Karar verdik bu konuda, kadromuzu bozmayı düşünmüyoruz. Bu kadroya takviye yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Bordo mavililerin başkanı kısa bir süre önce Yusuf ile Abdülkadir'i Lille ve Manchester United'ın canlı izlediğini ifade etmişti.

22 yaşındaki Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 4 gol atıp 2 asist yaptı. 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür ise 29 maçta 5 gol ve 9 asistle oynadı.

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