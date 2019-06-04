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Koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkardı

Koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkardı

SAMSUN'da koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkaran Resul Süslü (44), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte zıpkınla balık avlamak için limana gelen Resul Süslü, kayalıklardan tırmanırken iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.

Elinde bulunan zıpkın sol koluna saplanan Süslü, yere yığıldı. Kan kaybeden Resul Süslü, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra bıçağıyla zıpkını saplandığı yerden çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Süslü ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Resul Süslü'nün tedavisi devam ediyor.

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