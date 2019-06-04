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Alanya'da Sergen Yalçın depremi

Alanya'da Sergen Yalçın depremi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Sezonun bitmesiyle yeni sözleşme için görüşen taraflar anlaşma sağlayamadı ve Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor serüveni son buldu. Alanyaspor'un teknik direktörlüğü için Erol Bulut ismi öne çıkıyor.

Sergen Yalçın, sezonun 11. haftasında 12 puanla aldığı Alanyaspor'u sezon sonunda 44 puanla 9 sıraya taşımıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın ile uzun süreli çalışmak istediklerini söylese de taraflar yeni sözleşme için anlaşamayınca yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa veya Yeni Malatyaspor ile anlaşabileceği belirtiliyor.

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