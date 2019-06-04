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Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi Suriye sınırında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yapılan müdahale sonrası otomobili durduran askerler, araçtaki A.M, M.H, ve C.Z'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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