Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400'ler için kurulması planlanan çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin soruya, "Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye ile ABD arasında kurulması planlanan çalışma grubuna ilişkin konuştu.

"Bu bizim meselemiz değil"

Peskov, Moskova Yönetimi'nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkinsoruya, " Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil" yanıtını verdi.

"Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir"

Peskov şöyle konuştu: "Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye'ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi."

"Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya'yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği" sorusuna ise Peskov, "Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir" şeklinde cevap verdi.