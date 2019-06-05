HABER /  DÜNYA

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400'ler için kurulması planlanan çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin soruya, "Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye ile ABD arasında kurulması planlanan çalışma grubuna ilişkin konuştu.

"Bu bizim meselemiz değil"

Peskov, Moskova Yönetimi'nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkinsoruya, " Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil" yanıtını verdi.

"Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir"

Peskov şöyle konuştu: "Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye'ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi."

"Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya'yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği" sorusuna ise Peskov, "Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir" şeklinde cevap verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Ersoy'un eşinden tartışma yaratan dolar fotoğrafı
Bakan Ersoy'un eşinden tartışma yaratan dolar fotoğrafı
Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Rakibi artık Binali Bey değil
Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Rakibi artık Binali Bey değil
Karıncaların hareketlenmesi depremin habercisi mi?
Karıncaların hareketlenmesi depremin habercisi mi?
Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
Bakan Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi
Bakan Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi
Yunanistan Almanya'dan 300 milyar euro istiyor
Yunanistan Almanya'dan 300 milyar euro istiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli
Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli
Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Almanya'da camiye saldırdılar
Almanya'da camiye saldırdılar
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Yorumlar