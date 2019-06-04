Bakan Ersoy'un eşinden tartışma yaratan dolar fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği dolara karşı mücadele çağrısına rağmen Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürdüğü kişiye 100 dolar verdiği kareyi paylaşması büyük tepki çekti. Ancak meselenin aslı sonradan ortaya çıktı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüntülere tepki gösteren isimler arasında yer alarak paylaştığı kareye bu yorumu yaptı;

CB Recep Tayyip Erdoğan dolara karşı mücadele ettiklerini söylerken, kabinesinin Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, bayramda elini öptürdüğü kişiye 100 dolar veriyor ve bunu bir de instagramda yayınlıyor. Yaptıklarının hangisini eleştireyim doğrusu ben de şaşırdım.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve tepkilere neden olan bu karenin ardından Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy konuya açıklık getirerek olayın bir espriden ibaret olduğunu ifade etti. Bayramda sanatçı Alişan'ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti'ye alarak böyle bir paylaşımda bulunduğunu belirten Ersoy, buna rağmen kendisine gelen kötü yorumlara isyan ederek ''Lütfen yapmayın'' dedi. İşte Pervin Ersoy'un eleştirilerin ardından vermiş olduğu o cevap;

''Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına Alişan $ dağıtmış yiğenlerine bugün onu ti ye aldık .. Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salakmıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz .. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim .. Lütfen yapmayın''