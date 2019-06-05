Haziran 2019 Kova Burcu enerjiniz yüksek Hande Kazanova

Bu ay sizin için önemli olacak. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Kova burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Kova burcunu neler bekliyor?

Bu ay sizin için önemli olacak. Enerjiniz yüksek olacak ve aşk hayatınız, çocuklarınızla olan bağlantılarınızın önem kazanacağı aylardan bir tanesi olacak.Kendinizi bu alanlarda mutlu, şanslı ve iyimser göreceksiniz. Yeniay’ı da bu alanlarda yaşayacaksınız. Aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Eğitimsel konu ve olayların da ön plana geçtiğini söyleyebiliriz.

Risk almayı seveceğiniz aylardan bir tanesi olacak. Eğlenceli konu ve olaylara daha fazla vaktinizi harcayacaksınız. 4 Haziran’dan sonra işle ilgili konularda yapılması gerekenlerin üzerine düşebilir, günlük hayatınızı organize edebilirsiniz.9 Haziran’dan sonra özel hayatınıza daha fazla önem vereceksiniz. Aşk hayatınızda hareketlenmeler bu dönemde devrede olabilir. Bu dönem içerisinde kazanımlarınız artabilir. Bu ayın en önemli tarihleri 14-16-19 ve 20 Haziran tarihleri olacak.

İş alanlarınızda ve sağlığınızla ilgili konularda sıkıntı ve problemlere açık halde olabilirsiniz. Günlük hayatınızın ritminde birtakım aksamalar karşınıza gelebilir.

16 haziran’da parasal konulara dikkat edin. Bu tarihte sosyal çevrenizdeki insanların sizi yanlış yönlendirmesi gibi etkiler devrede olacak. 21 Haziran’dan sonra kendinizi işinize vereceksiniz. Güzel bir ay diliyorum.